Финляндия движется к опасному рубежу, так как её правительство, по словам профессора Хельсинкского университета и геополитического аналитика Туомаса Малинена, ведёт страну к вооружённому противостоянию с Россией. С таким заявлением он выступил в социальной сети X, назвав представителей власти «политическими преступниками».

По мнению Малинена, среди финских политиков нет трезвомыслящих, кто хотел бы избежать подобного конфликта. Он подчеркнул, что высшие чиновники страны, в том числе президент, премьер-министр и министр иностранных дел, должны понести ответственность за свои действия, вплоть до суда за государственную измену.

«Они предатели этой великой страны и всего мира», — добавил профессор, ссылаясь на стремление властей Финляндии поддерживать антироссийскую политику, что лишь усугубляет ситуацию.