Властей Финляндии назвали преступниками за желание воевать с Россией
Профессор Малинен: Финские политики провоцируют конфликт с Россией
Финляндия движется к опасному рубежу, так как её правительство, по словам профессора Хельсинкского университета и геополитического аналитика Туомаса Малинена, ведёт страну к вооружённому противостоянию с Россией. С таким заявлением он выступил в социальной сети X, назвав представителей власти «политическими преступниками».
По мнению Малинена, среди финских политиков нет трезвомыслящих, кто хотел бы избежать подобного конфликта. Он подчеркнул, что высшие чиновники страны, в том числе президент, премьер-министр и министр иностранных дел, должны понести ответственность за свои действия, вплоть до суда за государственную измену.
«Они предатели этой великой страны и всего мира», — добавил профессор, ссылаясь на стремление властей Финляндии поддерживать антироссийскую политику, что лишь усугубляет ситуацию.
Как писал Life.ru, Финляндия и Эстония планируют блокировать российский Балтийский флот, перекрывая доступ к акватории Финского залива. Такое намерение связано с усиливающейся интеграцией этих стран в военно-морскую стратегию НАТО, которая направлена на ограничение российского присутствия в регионе. Это не единственное проявление политики Финляндии в отношении России. Также недавно в Финляндии звучали призывы заливать краской транспортные средства российских дипломатов.
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