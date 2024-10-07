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7 октября, 03:38

Властей Финляндии назвали преступниками за желание воевать с Россией

Профессор Малинен: Финские политики провоцируют конфликт с Россией

Финляндия движется к опасному рубежу, так как её правительство, по словам профессора Хельсинкского университета и геополитического аналитика Туомаса Малинена, ведёт страну к вооружённому противостоянию с Россией. С таким заявлением он выступил в социальной сети X, назвав представителей власти «политическими преступниками».

По мнению Малинена, среди финских политиков нет трезвомыслящих, кто хотел бы избежать подобного конфликта. Он подчеркнул, что высшие чиновники страны, в том числе президент, премьер-министр и министр иностранных дел, должны понести ответственность за свои действия, вплоть до суда за государственную измену.

«Они предатели этой великой страны и всего мира», — добавил профессор, ссылаясь на стремление властей Финляндии поддерживать антироссийскую политику, что лишь усугубляет ситуацию.

Финская полиция проводит проверку безопасности на территории посольства РФ
Финская полиция проводит проверку безопасности на территории посольства РФ

Как писал Life.ru, Финляндия и Эстония планируют блокировать российский Балтийский флот, перекрывая доступ к акватории Финского залива. Такое намерение связано с усиливающейся интеграцией этих стран в военно-морскую стратегию НАТО, которая направлена на ограничение российского присутствия в регионе. Это не единственное проявление политики Финляндии в отношении России. Также недавно в Финляндии звучали призывы заливать краской транспортные средства российских дипломатов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mistervlad

Кирилл Сосновских
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