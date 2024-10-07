Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 04:57

Киношная «Интердевочка» Дапкунайте закрывает ИП в России

SHOT: Актриса Ингеборга Дапкунайте закрывает ИП в России

Актриса Ингеборга Дапкунайте. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Актриса Ингеборга Дапкунайте. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Уехавшая из РФ актриса Ингеборга Дапкунайте закрывает ИП в России. Киношная «Интердевочка» также оплатила долг перед российской налоговой, чтобы оборвать все связи с РФ.

По данным SHOT, Дапкунайте подала заявление о прекращении деятельности ИП 4 октября. Кроме того, она перечислила ФНС более полумиллиона рублей задолженности.

Ингеборга Дапкунайте задолжала российской налоговой более полумиллиона рублей
Ингеборга Дапкунайте задолжала российской налоговой более полумиллиона рублей

Напомним, Ингеборга Дапкунайте покинула Россию после начала спецоперации на Украине. Осев в Бельгии, она начала вести антироссийскую деятельность и неоднократно высказывалась против нашей страны. Актрису требовали признать иностранным агентом. В апреле ФНС запустила процесс ликвидации последнего бизнеса актрисы в России.

Оксана Попова
  • Новости
  • Ингеборга Дапкунайте
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров