Киношная «Интердевочка» Дапкунайте закрывает ИП в России
SHOT: Актриса Ингеборга Дапкунайте закрывает ИП в России
Актриса Ингеборга Дапкунайте. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Уехавшая из РФ актриса Ингеборга Дапкунайте закрывает ИП в России. Киношная «Интердевочка» также оплатила долг перед российской налоговой, чтобы оборвать все связи с РФ.
По данным SHOT, Дапкунайте подала заявление о прекращении деятельности ИП 4 октября. Кроме того, она перечислила ФНС более полумиллиона рублей задолженности.
Напомним, Ингеборга Дапкунайте покинула Россию после начала спецоперации на Украине. Осев в Бельгии, она начала вести антироссийскую деятельность и неоднократно высказывалась против нашей страны. Актрису требовали признать иностранным агентом. В апреле ФНС запустила процесс ликвидации последнего бизнеса актрисы в России.