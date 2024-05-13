Ингеборга Дапкунайте задолжала российской налоговой более полумиллиона рублей
Ингеборга Дапкунайте. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / d.ingeborga
Уехавшая в Европу актриса Ингеборга Дапкунайте накопила крупный долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.
Звезда "Беспринципных" уже давно и злостно игнорирует необходимость платить отчисления в казну. На данный момент эта сумма достигла 547 тысяч рублей.
Напомним, "забила" литовская актриса ещё и на своей бизнес, с 2020 года её ООО "Скиллз Акэдеми" не отчитывалось о своей работе. В результате ФНС начала процесс ликвидации компании. Ингеборга Дапкунайте покинула Россию после начала спецоперации на Украине. Осев в Бельгии, она начала вести антироссийскую деятельность и неоднократно высказывалась против нашей страны. Актрису требовали признать иностранным агентом.