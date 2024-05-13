Ингеборга Дапкунайте задолжала российской налоговой более полумиллиона рублей

Уехавшая в Европу актриса Ингеборга Дапкунайте накопила крупный долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Звезда "Беспринципных" уже давно и злостно игнорирует необходимость платить отчисления в казну. На данный момент эта сумма достигла 547 тысяч рублей.