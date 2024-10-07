На Земле началась магнитная буря класса G1
Синоптик Леус: Слабая магнитная буря на Земле завершится во второй половине дня
Пока земляне спали, на планете началась слабая магнитная буря. Об этом у себя в телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В середине ночи, в 2 часа 52 минуты по московскому времени, индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, всё же достиг отметки в пять единиц, что соответствует началу слабой магнитной бури класса G1», — пояснил специалист.
По его словам, начала этой бури ожидали в прогностических центрах ещё вечером в четверг, 3 октября. Как сообщается, буря будет закончится ко второй половине дня, а её максимальная интенсивность будет находиться на значениях между средней и слабой, сообщил синоптик.
«Скорее всего, причиной данной магнитной бури стали остатки облака солнечного вещества, выброшенного нашим светилом во время самой сильной вспышки нынешнего солнечного цикла, произошедшей 3 октября», — предположил он.
Ранее специалисты зафиксировали крупнейшую с 2017 года солнечную вспышку. Событие имеет мощность X9.1. Таких значений не наблюдалось в течение 7 последних лет. Из-за такого взрыва продолжительность магнитных бурь может достигать до нескольких суток.
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