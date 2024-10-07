На Земле началась магнитная буря класса G1

Пока земляне спали, на планете началась слабая магнитная буря. Об этом у себя в телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В середине ночи, в 2 часа 52 минуты по московскому времени, индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, всё же достиг отметки в пять единиц, что соответствует началу слабой магнитной бури класса G1», — пояснил специалист.

По его словам, начала этой бури ожидали в прогностических центрах ещё вечером в четверг, 3 октября. Как сообщается, буря будет закончится ко второй половине дня, а её максимальная интенсивность будет находиться на значениях между средней и слабой, сообщил синоптик.