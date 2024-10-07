Песков высказался насчёт слухов об оружейной торговле Виктора Бута

«Материал этот видели. Склоняемся к тому, чтобы отнести это к категории фейков или информационных нападок на наших народных избранников», — сказал журналистам пресс-секретарь главы государства.

Напомним, Виктор Бут провёл в заключении в США почти 15 лет. В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил его к 25 годам лишения свободы по обвинению в торговле оружием, в поддержке терроризма через сотрудничество с группировкой «Революционные вооружённые силы Колумбии» и другими. Через 10 лет политик вернулся на Родину в результате обмена на осуждённую в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую обвинили в хранении и контрабанде наркотиков. В декабре 2022 года Бут вступил в ЛДПР, а осенью 2023-го был избран депутатом Заксобрания Ульяновской области.