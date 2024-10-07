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7 октября, 09:56

Песков высказался насчёт слухов об оружейной торговле Виктора Бута

Песков: Россия считает информацию о возвращении Бута к торговле оружием фейком

Информация о том, что депутат заксобрания Ульяновской области Виктор Бут снова занимается международной торговлей оружием, является фейком. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На данный момент есть информация, что политик пытается продать партию стрелкового оружия йеменским хуситам. Эти данные опубликовали в материале Wall Streat Journal (WSJ).

«Материал этот видели. Склоняемся к тому, чтобы отнести это к категории фейков или информационных нападок на наших народных избранников», — сказал журналистам пресс-секретарь главы государства.

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Напомним, Виктор Бут провёл в заключении в США почти 15 лет. В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил его к 25 годам лишения свободы по обвинению в торговле оружием, в поддержке терроризма через сотрудничество с группировкой «Революционные вооружённые силы Колумбии» и другими. Через 10 лет политик вернулся на Родину в результате обмена на осуждённую в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую обвинили в хранении и контрабанде наркотиков. В декабре 2022 года Бут вступил в ЛДПР, а осенью 2023-го был избран депутатом Заксобрания Ульяновской области.

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Александр Юнашев
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