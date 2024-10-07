В Крыму кандидат в депутаты едва не убил ветерана СВО из-за замечания о парковке

Кандидат в мундепы Ялты от партии «Новые люди» вместе со своим отцом подрался с ветераном СВО из-за парковочного места. У последнего — перелом черепа, он в больнице, передаёт SHOT.

Начало драки кандидата в депутаты Ялты от «Новых людей» и его сына с ветераном СВО. Видео © SHOT

Как рассказали SHOT родственники 40-летнего Виталия, недавно он вернулся из зоны спецоперации и обратил внимание, что два его соседа постоянно паркуют у дома свои машины так, что перекрывают тротуар пешеходам. Авто принадлежат семье Сторожук: отцу и сыну. Последний — Иван Сторожук — кандидат в муниципальные депутаты Ялты.

По словам родственников пострадавшего, в минувший четверг, около 16 часов Виталий столкнулся с Иваном на центральной площади Ялты и спросил, почему тот паркуется прямо под подъездом, не тяжело ли ему ходить от обычной парковки, не болеет ли? После этого вопроса, как уверяет Виталий, Иван ударом сбил его с ног, а потом запинал его вместе со своим отцом.

Ветеран СВО Виталий, получивший серьёзные травмы головы в драке. Фото ©

Сейчас пострадавший в больнице — у него перелом свода и основания черепа, перелом челюсти, ушиб мозга лёгкой степени. Ивана Сторожука задержали, возбуждено уголовное дело.

Известно, что 30-летний Иван Сторожук ранее занимался единоборствами, сейчас состоит в партии «Новые люди», живёт в Ялте с 2022 года, владеет компанией «Гарант групп». Его отец, 53-летний Сергей Анатольевич, в 2016 году, также выдвигался в депутаты, но не прошёл отбор.