Бут назвал «вбросом ко дню рождения Путина» статью о якобы продаже оружия хуситам
Депутат Виктор Бут опроверг информацию WSJ о якобы продаже оружия хуситам
Виктор Бут. Фото © ldpr.ru
Депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут заявил, что опубликованный в газете The Wall Street Journal материал о том, что он якобы продавал оружие хуситам, является вбросом. В беседе с 360.ru он напомнил, что это издание политически ангажировано и сотрудничает с ЦРУ.
«Мы знаем это по делу того же взятого с поличным и арестованного в Екатеринбурге журналиста WSJ Эвана Гершковича. На суде было доказано, в ходе работы на данное издание он занимался сбором разведывательной информации именно в интересах ЦРУ», — заявил Бут.
Он считает, что этот «вброс специально приурочили ко дню рождения президента России Владимира Путина». Об этом говорит сам заголовок WSJ: «Путинский торговец оружием». Политик уже готовит свой ответ США, в частности, Голливуду. Сейчас он работает над сценарием художественного фильма и собирается включить в сюжет этот скандальный эпизод.
«Вот такой сегодняшний вброс — очередной хороший сюжет для одной из серий в сериале, который готовится», — отметил политик.
Напомним, Виктор Бут провёл в заключении в США почти 15 лет. В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил его к 25 годам лишения свободы по обвинению в торговле оружием, в поддержке терроризма через сотрудничество с группировкой «Революционные вооружённые силы Колумбии» и другими. Через 10 лет Бут вернулся на Родину в результате обмена на осуждённую в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую обвинили в хранении и контрабанде наркотиков. В декабре 2022 года Бут вступил в ЛДПР, а осенью 2023-го был избран депутатом Законодательного собрания Ульяновской области.