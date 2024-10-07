Депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут заявил, что опубликованный в газете The Wall Street Journal материал о том, что он якобы продавал оружие хуситам, является вбросом. В беседе с 360.ru он напомнил, что это издание политически ангажировано и сотрудничает с ЦРУ.

«Мы знаем это по делу того же взятого с поличным и арестованного в Екатеринбурге журналиста WSJ Эвана Гершковича. На суде было доказано, в ходе работы на данное издание он занимался сбором разведывательной информации именно в интересах ЦРУ», — заявил Бут.

Он считает, что этот «вброс специально приурочили ко дню рождения президента России Владимира Путина». Об этом говорит сам заголовок WSJ: «Путинский торговец оружием». Политик уже готовит свой ответ США, в частности, Голливуду. Сейчас он работает над сценарием художественного фильма и собирается включить в сюжет этот скандальный эпизод.

«Вот такой сегодняшний вброс — очередной хороший сюжет для одной из серий в сериале, который готовится», — отметил политик.