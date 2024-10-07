Правила отопительного сезона: Названа температура, которая иссушит вашу кожу и нарушит сон Врач Филёва: Температура выше +24 °C в доме негативно скажется на коже и волосах 7 октября, 12:23 Оптимальные значения температуры для помещений находятся в пределах +18...+22 °C. Обложка © freepik.com

В регионах России стартует отопительный сезон. Однако слишком высокая или слишком низкая температура воздуха в помещении неблагоприятно сказывается на состоянии кожи, волос, качестве сна и здоровье человека. Сколько градусов должно быть дома, Life.ru рассказала дерматолог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва.

Оптимальные значения температуры находятся в пределах +18...+22 °C. Для разных комнат значения отличаются: так, в спальне должно быть немного прохладнее (+18...+20 °C), а в гостиной и детской — теплее (+21...+22 °C). Влажность воздуха также играет важную роль: она должна находиться в пределах 40–60%. Если температура в помещении поднимается выше +22 ...+24 °C, это может негативно сказаться на состоянии кожи и волос. Александра Филёва Дерматолог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

При повышенной температуре воздух становится более сухим, особенно когда работают отопительные приборы. Может ощущаться стянутость кожи, она начинает шелушиться. Волосы становятся ломкими, тусклыми и могут начать активнее выпадать. В сухом и жарком воздухе слизистые оболочки дыхательных путей пересушиваются, в результате чего их защитные функции снижаются, организм становится более уязвимым для инфекций.

Кроме того, по словам врача, для здорового сна важна прохлада — идеальная температура для ночного отдыха составляет около +18°C. Если в спальне слишком жарко, организм не может эффективно регулировать теплообмен, человек часто пробуждается среди ночи, спит поверхностно. Из-за этого утром он просыпается разбитым, снижается работоспособность и концентрация внимания в течение дня.

Проветривание помещений во время отопительного сезона — это обязательная мера для поддержания здорового микроклимата. Даже в холодные дни важно регулярно открывать окна, чтобы обеспечить приток свежего воздуха и вывести углекислый газ, который может негативно влиять на самочувствие.

Рекомендуется проветривать квартиру 1–2 раза в день по 10–15 минут. Лучше всего делать это утром после пробуждения и вечером перед сном. Такой режим проветривания помогает снизить концентрацию вредных веществ, уменьшить пылевое загрязнение и нормализовать влажность воздуха, подчеркнула Филёва.

Напомним, 7 октября в Москве стартовал отопительный сезон. Первыми тепло начали получать школы, детские сады, больницы и поликлиники, а также жилые дома и офисные здания. После этого подключат промышленные предприятия. Процесс подачи отопления может занять до пяти дней.

Авторы Андрей Горяничев