Нарышкин: В план атаки Киева на Курскую область входили захват и минирование АЭС
По информации Службы внешней разведки РФ, в план террористической атаки ВСУ на Курскую область входили захват и минирование Курской АЭС в Курчатове. Об этом заявил глава СВР Сергей Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.
«Если бы Киеву удалось её захватить, Европу ждала экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с Чернобыльской», — приводит его слова пресс-служба СВР.
Глава СВР добавил, что имеющиеся у службы сведения говорят о том, что западные спецслужбы занимались подготовкой украинских диверсионно-развездывательных групп для провокаций на ряде российских атомных электростанций. В первую очередь речь идёт о британской МИ-6, которая совместно с ГУР занималась разработкой диверсии по подрыву ЛЭП, связывающих АЭС России с энергосистемой страны.
Напомним, 3 октября ВС Украины предприняли попытку прямой атаки Курской АЭС. Известно о четырёх прилётах, ни один из которых не достиг цели. Позднее информацию о сбитии беспилотника, летевшего к атомной электростанции, подтвердил губернатор региона Алексей Смирнов.
ТАСС / Сергей Булкин