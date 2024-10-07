Нарышкин: В план атаки Киева на Курскую область входили захват и минирование АЭС

По информации Службы внешней разведки РФ, в план террористической атаки ВСУ на Курскую область входили захват и минирование Курской АЭС в Курчатове. Об этом заявил глава СВР Сергей Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

«Если бы Киеву удалось её захватить, Европу ждала экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с Чернобыльской», — приводит его слова пресс-служба СВР.