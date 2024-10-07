«С природой не поспоришь»: Политолог объяснил, станет ли 78-летний Трамп вторым Байденом

В США обеспокоены выступлениями 78-летнего кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. В последнее время его речи стали гневными и бессвязными, что наталкивает американцев на мысль, что он может повторить путь нынешнего лидера страны Джо Байдена. Политолог Георгий Фёдоров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» не исключил такого развития событий.

По словам эксперта, избежать старения не может никто, даже миллиардер Трамп. Увы, с возрастом возрастают риски развития серьёзных заболеваний, связанных с мозговой активностью. Такая участь может настичь и американкого политика.

«Даже такие миллиардеры, как Трамп, от этого риска не застрахованы. Вопрос в том, насколько он будет таким же, как Байден? Потому что он всю жизнь был более энергичным. Но то, что он стареет — это факт, и никто, даже он сам, с этим спорить не может. С природой не поспоришь», — заявил политолог.

При этом он напомнил, что итог американских выборов ещё не предрешён. Фёдоров считает, что у Камалы Харрис такие же шансы победить, как и у Трампа, за счёт большого количества денег. Всё будет зависеть от последних дней кампании: может, кто-то из них сделает ошибку, и чаша весов перевесит в сторону противника.