Названы 4 лайфхака для новых руководителей, которые помогут завоевать авторитет

Одна из главных ошибок человека, который впервые перешёл на руководящую должность, это копирование стиля и методов управления своего начальника. В таких случаях подчинённые чувствуют фальшь, и эффективность работы снижается. Об этом заявила «Газете.ru» наставник курса «Управление командой» Анастасия Карлышева.

Эксперт подчеркнула, что на начальном этапе важно не столько утвердить авторитет среди подчинённых, сколько найти органичный стиль управления. Для этого можно предоставить своей команде на некоторое время свободу и понаблюдать за рабочими процессами со стороны. Также не надо бояться делегировать задачи даже тем, кто справиться с ними медленнее и хуже, чем вы.