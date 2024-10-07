Названы 4 лайфхака для новых руководителей, которые помогут завоевать авторитет
Эксперт Карлышева назвала три вызова, встающие перед новым руководителем
Одна из главных ошибок человека, который впервые перешёл на руководящую должность, это копирование стиля и методов управления своего начальника. В таких случаях подчинённые чувствуют фальшь, и эффективность работы снижается. Об этом заявила «Газете.ru» наставник курса «Управление командой» Анастасия Карлышева.
Эксперт подчеркнула, что на начальном этапе важно не столько утвердить авторитет среди подчинённых, сколько найти органичный стиль управления. Для этого можно предоставить своей команде на некоторое время свободу и понаблюдать за рабочими процессами со стороны. Также не надо бояться делегировать задачи даже тем, кто справиться с ними медленнее и хуже, чем вы.
Важно уметь правильно ставить задачи, в этом поможет методика SMART: задачи должны быть конкретными (specific), измеримыми (measurable), достижимыми (achievable), значимыми (relevant) и с чёткими временными рамками (time bound). Кроме того, необходимо уделять внимание развитию команды: обучать сотрудников на специальных курсах и устраивать мастер-классы внутри компании. Инициатива должна поощряться не только хорошей зарплатой, но и удобным графиком, хорошими условиями труда.
Ранее россиянам рассказали, как найти работу даже без опыта. Для этого необходимо грамотно составить резюме, а также проявлять умеренную настойчивость. Даже после отказа на собеседовании не стоит опускать руки. Можно попросить работодателя дать дополнительное тестовое задание или узнать о других вакансиях компании. Это продемонстрирует заинтересованность в работе соискателя и увеличит шансы получить заветное «да».