Якушев: Проект федерального бюджета отвечает поставленным президентом задачам

Бюджет на предстоящие три года предусматривает поддержку регионов и полное выполнение социальных обязательств, в том числе — в соответствии с новыми поручениями президента РФ Владимира Путина, отметил врио секретаря генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев по итогам слушаний.

«Летом было поручение предусмотреть индексацию пенсии работающим пенсионерам. Она в федеральном бюджете предусмотрена», — сказал Якушев.

По его словам, установлены ключевые приоритеты: национальная оборона, помощь участникам специальной военной операции и их семьям, обеспечение технологического суверенитета, а также развитие инфраструктуры. Он подчеркнул, что в проекте бюджета особое внимание уделяется поддержке регионов.

«Традиционные дотации на сбалансированность бюджетной обеспеченности субъектов РФ в 2025 году увеличиваются на 6%. По 3,2 триллиона рублей ежегодно будут идти на поддержку регионов», — рассказал Якушев.

Кроме того, получил отражение механизм списания двух третей задолженностей, которые бюджеты регионов имеют перед федеральным бюджетом. По словам политика, это можно будет сделать, если высвободившиеся средства направлены на инвестиции внутри региона и на развитие инфраструктуры.

Работа над документом проводилась «Единой Россией» в сотрудничестве с правительством. Включены положения народной программы партии, касающиеся строительства детских садов и школ, их капитального ремонта, а также обеспечения горячим питанием младшеклассников, добавил вице-спикер. Программа капитального ремонта образовательных учреждений, реализуемая «Единой Россией» совместно с Минпросвещения, получит дополнительное финансирование.

Якушев сообщил, что по инициативе «Единой России» в сфере здравоохранения предусмотрены средства на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Программа модернизации первичного звена здравоохранения будет продолжена. Также начнётся программа обновления коммунальной инфраструктуры, предложения к которой «Единая Россия» уже направила в Минстрой. Будет продолжена реализация программ по формированию современной городской среды и комплексному развитию сельских территорий. В бюджете особое внимание будет уделено семьям с детьми — на программу улучшения жилищных условий этой категории граждан предложено выделить более 1,7 триллиона рублей.