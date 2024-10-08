«Ничего не получает»: Хирург раскрыл, как живётся потерявшему пупок Сергею Жукову
Хирург Умнов: Отсутствие пупка не вызывает неудобств для человека
Солист и лидер поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Обложка © VK / Сергей Жуков
Человек действительно может лишиться пупка из-за пупочной грыжи, однако каких-то серьёзных неудобств это не принесёт. Так в беседе с Life.ru прокомментировал признание солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова хирург и преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
Заболевание может возникнуть у младенцев из-за широкого пупочного кольца и повышенного давления в брюшной полости, которое вызывается криками, пояснил эксперт. Однако во внеутробной жизни эта впадина не выполняет функций, связанных с питанием или дыханием.
Возникновению пупочной грыжи способствуют предрасполагающие и производящие факторы. К первым относится слабость соединительной ткани и наличие слабого места передней брюшной стенки (в данном случае — пупочное кольцо). Производящими факторами называют запоры, тяжелый физический труд, повышение внутрибрюшного давления. Содержимое грыжевого мешка может быть самым разным. Может в нем ничего не быть, а может петля сальника или участок кишечника.
Ранее Life.ru рассказывал о срочной операции, которую провели бывшему футболисту сборной России Александру Мостовому. Спортсмена положили под нож хирурга из-за камней в почках. Сейчас он успешно восстанавливается.