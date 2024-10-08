«Ничего не получает»: Хирург раскрыл, как живётся потерявшему пупок Сергею Жукову

Возникновению пупочной грыжи способствуют предрасполагающие и производящие факторы. К первым относится слабость соединительной ткани и наличие слабого места передней брюшной стенки (в данном случае — пупочное кольцо). Производящими факторами называют запоры, тяжелый физический труд, повышение внутрибрюшного давления. Содержимое грыжевого мешка может быть самым разным. Может в нем ничего не быть, а может петля сальника или участок кишечника.