«Хезболла» ударила по базе израильской разведки «Глилот» под Тель-Авивом
Ливанская группировка «Хезболла» сообщила о нанесении ракетного удара по северу Израиля. Целью шиитов стала база радиоэлектронной разведки ЦАХАЛ под обозначением 8200 в районе Рамат-ха-Шарон. Перед этим сообщением в центральных районах Израиля сработали сирены воздушной тревоги.
«Исламское сопротивление провело в понедельник, 7 октября 2024 года, операцию по пуску ракет по базе Глилот подразделения военной разведки 8200, которая расположена на окраине Тель-Авива», — отчиталось движение.
Пресс-служба «Хезболлы» не уточнила, достигли ли ракеты целей. Вместо этого ливанская группировка выразила готовность и дальше защищать государство от агрессии южного соседа.
В годовщину со дня начала конфликта в секторе Газа Тель-Авив подвергся удару сразу с нескольких направлений. Одной из первых израильский мегаполис атаковала палестинская группировка ХАМАС. Затем к ним присоединились йеменские хуситы, которые задействовали против еврейского государства баллистические ракеты и беспилотники.
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