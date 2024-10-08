«Хезболла» ударила по базе израильской разведки «Глилот» под Тель-Авивом

Ливанская группировка «Хезболла» сообщила о нанесении ракетного удара по северу Израиля. Целью шиитов стала база радиоэлектронной разведки ЦАХАЛ под обозначением 8200 в районе Рамат-ха-Шарон. Перед этим сообщением в центральных районах Израиля сработали сирены воздушной тревоги.

«Исламское сопротивление провело в понедельник, 7 октября 2024 года, операцию по пуску ракет по базе Глилот подразделения военной разведки 8200, которая расположена на окраине Тель-Авива», — отчиталось движение.

Пресс-служба «Хезболлы» не уточнила, достигли ли ракеты целей. Вместо этого ливанская группировка выразила готовность и дальше защищать государство от агрессии южного соседа.