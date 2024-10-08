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8 октября, 01:04

«Хезболла» ударила по базе израильской разведки «Глилот» под Тель-Авивом

Ливанская группировка «Хезболла» сообщила о нанесении ракетного удара по северу Израиля. Целью шиитов стала база радиоэлектронной разведки ЦАХАЛ под обозначением 8200 в районе Рамат-ха-Шарон. Перед этим сообщением в центральных районах Израиля сработали сирены воздушной тревоги.

«Исламское сопротивление провело в понедельник, 7 октября 2024 года, операцию по пуску ракет по базе Глилот подразделения военной разведки 8200, которая расположена на окраине Тель-Авива», — отчиталось движение.

Пресс-служба «Хезболлы» не уточнила, достигли ли ракеты целей. Вместо этого ливанская группировка выразила готовность и дальше защищать государство от агрессии южного соседа.

Израиль нанёс серию ударов по складам оружия и объектам «Хезболлы» в Бейруте
Израиль нанёс серию ударов по складам оружия и объектам «Хезболлы» в Бейруте

В годовщину со дня начала конфликта в секторе Газа Тель-Авив подвергся удару сразу с нескольких направлений. Одной из первых израильский мегаполис атаковала палестинская группировка ХАМАС. Затем к ним присоединились йеменские хуситы, которые задействовали против еврейского государства баллистические ракеты и беспилотники.

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Telegram / ابناء الكتائب

Илья Пушкарев
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