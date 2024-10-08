«Никто никого не обижал»: Мать смолинского маньяка выступила в суде

Мать смолинского маньяка Владимира Ческидова выдвинула в суде свою версию произошедшего. Она знала о том, что её сын на протяжении 14 лет удерживал молодую девушку. Однако женщина уверяет, что жертва в любой момент могла покинуть дом, пишет 360.ru.

«Жили дружно. Никто никого не обижал», — отметила мать подсудимого в беседе с журналистами.