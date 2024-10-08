«Никто никого не обижал»: Мать смолинского маньяка выступила в суде
Мать смолинского маньяка утверждает, что пленница могла покинуть дом
Мать смолинского маньяка Владимира Ческидова выдвинула в суде свою версию произошедшего. Она знала о том, что её сын на протяжении 14 лет удерживал молодую девушку. Однако женщина уверяет, что жертва в любой момент могла покинуть дом, пишет 360.ru.
«Жили дружно. Никто никого не обижал», — отметила мать подсудимого в беседе с журналистами.
Присутствующий на заседании Ческидов в коротком комментарии заявил, что его подставили. Мать описала его как нормального человека, который не пьёт и не курит.
По версии следствия, Владимир Ческидов в 2009 году заманил к себе домой 19-летнюю девушку и удерживал её на протяжении 14 лет, насилуя и используя в качестве прислуги. Вырваться из плена пострадавшая смогла лишь в 2023 году, когда её мучитель лёг на лечение в психиатрическую больницу. В ходе осмотра у дома Ческидова нашли останки ещё одной женщины. Судебная экспертиза признала его невменяемым. Максимальное наказание, которое светит мужчине, — принудительное лечение в закрытой психиатрической клинике. Соседи рассказали, что маньяк держался вдали от посторонних глаз, нигде не работал. Местные жители подозревали, что у мужчины «что-то не то с головой». По словам одной из знакомых, мать его постоянно врала или что-нибудь преувеличивала. При этом она говорила о девушке, с которой встречается сын. Но на улице она также не появлялась. По всей видимости, речь шла о пленнице.