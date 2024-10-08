Уговаривал спуститься: Единственный выживший в Непале альпинист пообщался с журналистами
RT: Альпинист Валерий Шамало призывал уйти с маршрута в Непале своих товарищей
Альпинист Валерий Шамало / RT
Единственно выживший при восхождении на гору Дхаулагири в Непале альпинист из России дал комментарий журналистам. Валерий Шамало был вынужден сойти с маршрута из-за плохого самочувствия. Это и спасло ему жизнь, пишет RT.
Шамало рассказал, что принял решение спуститься в лагерь на высоте 6,1 тысячи метров. Его эвакуировали в госпиталь. Он предлагал товарищам тоже закончить восхождение, однако его не послушали.
Напомним, группа из пяти альпинистов из России погибла на горе Дхаулагири в Непале. Один из экстремалов почувствовал себя плохо при восхождении и решил вернуться, став единственным выжившим. Life.ru рассказывал о личностях погибших и всё, что известно о трагедии. Компания, организовавшая роковое восхождение, назвала причину смерти наших соотечественников. К делу подключилось Посольство РФ.