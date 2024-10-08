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8 октября, 09:23

Уговаривал спуститься: Единственный выживший в Непале альпинист пообщался с журналистами

RT: Альпинист Валерий Шамало призывал уйти с маршрута в Непале своих товарищей

Альпинист Валерий Шамало / RT

Альпинист Валерий Шамало / RT

Единственно выживший при восхождении на гору Дхаулагири в Непале альпинист из России дал комментарий журналистам. Валерий Шамало был вынужден сойти с маршрута из-за плохого самочувствия. Это и спасло ему жизнь, пишет RT.

Шамало рассказал, что принял решение спуститься в лагерь на высоте 6,1 тысячи метров. Его эвакуировали в госпиталь. Он предлагал товарищам тоже закончить восхождение, однако его не послушали.

В Непале назвали причину гибели российских альпинистов, к делу подключилось посольство
В Непале назвали причину гибели российских альпинистов, к делу подключилось посольство

Напомним, группа из пяти альпинистов из России погибла на горе Дхаулагири в Непале. Один из экстремалов почувствовал себя плохо при восхождении и решил вернуться, став единственным выжившим. Life.ru рассказывал о личностях погибших и всё, что известно о трагедии. Компания, организовавшая роковое восхождение, назвала причину смерти наших соотечественников. К делу подключилось Посольство РФ.

Алёна Зиновьева
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