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8 октября, 19:10

«А что на кладбище не приходите?»: Титова продолжает общаться с любовницами бывшего мужа Басова

Актриса Валентина Титова рассказала, что Владимир Басов изменял ей 14 лет брака

Актриса Валентина Титова и актёр Владимир Басов. Обложка © ТАСС / Мастюков Валентин

Актриса Валентина Титова и актёр Владимир Басов. Обложка © ТАСС / Мастюков Валентин

Бывшая супруга советского актёра Владимира Басова рассказала, что на протяжении 14 лет терпела измены звёздного мужа. По словам Валентины Титовой, к ней до сих пор обращаются любовницы покойного Басова. Об этом она заявила на шоу «Эксклюзив» на Первом канале.

«Я ни к кому не ревновала. И сейчас ко мне подходят дамы. Я им говорю: «Я вас поздравляю, а что на кладбище не приходите? Встретимся там». Ходили две женщины на могилу, я всех благодарила. Хорошо, что помнят и на могилу ходят», — рассказала актриса.

Несмотря на измены, Титова не планировала разводиться. Она всегда оставалась примерной женой, но не могла смириться лишь с пристрастием знаменитого мужа к алкоголю. Это и стало их последней каплей в семейной жизни. Брак распался через 14 лет совместной жизни.

«Алкоголизм никто не может выдержать. Когда человек охотится только за тобой, детей он не трогает. Только за тобой. В руке нож. Хорошо, что я умею быть холодной», — вспомнила актриса.

Владимира Басова не стало 17 сентября 1987 года. В этот день у него случился второй инсульт. Артист умер на глазах сына Александра у себя дома в Москве. Ему было 64 года.

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Наталья Афонина
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