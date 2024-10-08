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8 октября, 11:52

«Хезболла» выпустила более 100 ракет по израильской Хайфе

Больше сотни ракет ливанская группировка «Хезболла» выпустила по израильской Хайфе и окрестностям в ответ на вчерашнюю атаку ЦАХАЛ по Бейруту. Видео атак публикуют местные телеграм-каналы и паблики.

«Хезболла» выпустила ракеты по израильской Хайфе. Видео © Telegram / اخبار جنگ ایران جنگ اسرائیل

Уточняется, что сирены звучат и в других городах Хайфского Залива: Хайфе, Крайот, Джулисе, Нешере и других. Кроме того, на данный момент под обстрелами находится Галилея. Полиция и медики проверяют места падения снарядов. О пострадавших и погибших пока не сообщалось.

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Ранее «Хезболла» сообщила о нанесении ракетного удара по северу Израиля. Целью представителей движения стала база радиоэлектронной разведки ЦАХАЛ под обозначением 8200 в районе Рамат-ха-Шарон. Перед этим в центральных районах сработала воздушная тревога. Кроме того, атаке со стороны палестинской группировки ХАМАС подвергся Тель-Авив.

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Telegram / اخبار جنگ ایران جنگ اسرائی

Александра Мышляева
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