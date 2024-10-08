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8 октября, 13:10

На упавшем в Москву-реку авто был запрет регистрационных действий из-за долгов

На рухнувшей в реку в Москве «Тойоте» висел запрет регистрационных действий из-за долгов хозяйки по ЖКХ. Об этом сообщает SHOT.

Владелица Toytota уехала с места происшествия, не дожидаясь, пока её машину достанут из реки. Видео © SHOT

Как выяснил телаграм-канал, в середине августа на 10-летнюю Toyota Highlander ввели запрет регистрационных действий. Всё из-за того, что хозяйка машины не заплатила более 27 тысяч рублей за коммуналку.

Всего же до падения в реку на своей Toyota девушка собрала 75 штрафов, в том числе за превышение скорости и неправильную парковку. Два из них — на 10 тысяч рублей — она не оплатила. С места аварии девушка спешно уехала на другом внедорожнике, и не дождалась, пока машину достанут из реки.

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Напомним, что кроссовер проломил ограждение и упал в реку в ночь на 8 октября. Водитель и пассажиры смогли покинуть автомобиль и подняться на берег. Машина затонула, а они покинули место аварии. Life.ru снял процесс извлечения автомобиля из воды.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
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