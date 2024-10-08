На упавшем в Москву-реку авто был запрет регистрационных действий из-за долгов

Как выяснил телаграм-канал, в середине августа на 10-летнюю Toyota Highlander ввели запрет регистрационных действий. Всё из-за того, что хозяйка машины не заплатила более 27 тысяч рублей за коммуналку.

Всего же до падения в реку на своей Toyota девушка собрала 75 штрафов, в том числе за превышение скорости и неправильную парковку. Два из них — на 10 тысяч рублей — она не оплатила. С места аварии девушка спешно уехала на другом внедорожнике, и не дождалась, пока машину достанут из реки.