Турчак: Участник СВО Дмитрий Хубезов стал главой Минздрава Республики Алтай
Дмитрий Хубезов. Обложка © er.ru
Участник спецоперации на Украине Дмитрий Хубезов, за время службы ставший кавалером ордена Мужества, возглавил Минздрав Республики Алтай. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак, выступая на заседании правительства. Чиновник отметил, что новый министр — один из сильнейших управленцев в России.
«Министерство здравоохранения Республики Алтай в ранге заместителя председателя правительства возглавил сегодня <...> депутат Государственной думы и бывший председатель профильного комитета нижней палаты федерального парламента, <...> Дмитрий Анатольевич Хубезов», — подчеркнул Турчак.
Ранее министра по делам молодёжи и социальным коммуникациям Якутии Пётр Шамаев ушёл на спецоперацию. Свой пост чиновник уступил участнику программы «Время героев», Герою России Игорю Юргину.