Турчак: Участник СВО Дмитрий Хубезов стал главой Минздрава Республики Алтай

Участник спецоперации на Украине Дмитрий Хубезов, за время службы ставший кавалером ордена Мужества, возглавил Минздрав Республики Алтай. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак, выступая на заседании правительства. Чиновник отметил, что новый министр — один из сильнейших управленцев в России.