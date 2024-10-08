«Крест не ставим»: Генсек СНГ объяснил Life.ru, почему на саммите не было флагов Молдовы и Украины

В этот раз на встрече глав стран СНГ в Москве не было флагов Украины и Молдовы. Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев объяснил специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву, по каким критериям отбирались символы стран.

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев на саммите СНГ. Видео © Life.ru

«По разному принципу выставляются флаги. Иногда они выставляются по участникам, по присутствующим. Я думаю, здесь руководствовались этим принципом», — заявил Лебедев.

В конце беседы генсек СНГ отметил, что отсутствие на саммите флагов Украины и Молдовы ещё ничего не значит.