«Крест не ставим»: Генсек СНГ объяснил Life.ru, почему на саммите не было флагов Молдовы и Украины
Генсек СНГ: Флаги на саммите выставляются по присутствующим участникам
Саммит лидеров стран СНГ. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
В этот раз на встрече глав стран СНГ в Москве не было флагов Украины и Молдовы. Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев объяснил специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву, по каким критериям отбирались символы стран.
Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев на саммите СНГ. Видео © Life.ru
«По разному принципу выставляются флаги. Иногда они выставляются по участникам, по присутствующим. Я думаю, здесь руководствовались этим принципом», — заявил Лебедев.
В конце беседы генсек СНГ отметил, что отсутствие на саммите флагов Украины и Молдовы ещё ничего не значит.
«Нет, нет, нет, нет. Мы крест не ставим», — заключил Лебедев.
Во время заседания Совета глав стран СНГ в узком формате Владимир Путин предложил ввести почётное звание города трудовой славы Содружества. Этой награды будут удостоены города, которым принадлежит особый вклад в победу советского народа над фашистами в Великой Отечественной войне. Российский лидер добавил, что это было символом глубокого почтения и гордости подвигом наших предков. Также президент РФ констатировал, что авторитет СНГ в качестве регионального интеграционного объединения продолжает активно укрепляться в мировом сообществе.