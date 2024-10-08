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8 октября, 15:59

«Крест не ставим»: Генсек СНГ объяснил Life.ru, почему на саммите не было флагов Молдовы и Украины

Генсек СНГ: Флаги на саммите выставляются по присутствующим участникам

Саммит лидеров стран СНГ. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Саммит лидеров стран СНГ. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

В этот раз на встрече глав стран СНГ в Москве не было флагов Украины и Молдовы. Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев объяснил специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву, по каким критериям отбирались символы стран.

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев на саммите СНГ. Видео © Life.ru

«По разному принципу выставляются флаги. Иногда они выставляются по участникам, по присутствующим. Я думаю, здесь руководствовались этим принципом», заявил Лебедев.

В конце беседы генсек СНГ отметил, что отсутствие на саммите флагов Украины и Молдовы ещё ничего не значит.

«Нет, нет, нет, нет. Мы крест не ставим», — заключил Лебедев.

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Во время заседания Совета глав стран СНГ в узком формате Владимир Путин предложил ввести почётное звание города трудовой славы Содружества. Этой награды будут удостоены города, которым принадлежит особый вклад в победу советского народа над фашистами в Великой Отечественной войне. Российский лидер добавил, что это было символом глубокого почтения и гордости подвигом наших предков. Также президент РФ констатировал, что авторитет СНГ в качестве регионального интеграционного объединения продолжает активно укрепляться в мировом сообществе.

Наталья Афонина
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