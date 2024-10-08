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8 октября, 20:20

«Пока, любимая страна»: Бузова попрощалась с Россией и улетела в Китай

Певица Ольга Бузова сообщила, что покинула Россию

Ольга Бузова в самолёте. Обложка © Telegram / Бузова

Ольга Бузова в самолёте. Обложка © Telegram / Бузова

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась в соцсетях, что улетает из России. Звезда попрощалась с близкими и опубликовала фотографии из салона самолёта.

На фото Ольга запечатлела иллюминатор с вечерними каплями дождя. Судя по дальнейшим сториз артистки, она направилась в китайский Чжэнчжоу.

«Пока, любимая страна. Буду скучать. Лечу творить историю для нас», — написала Бузова.

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Ранее артистка не раз намекала, что состоит в новых отношениях и что возлюбленный ей якобы уже сделал предложение. Кроме того, телеведущая заговорила о беременности.

Артём Гапоненко
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