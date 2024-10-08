«Пока, любимая страна»: Бузова попрощалась с Россией и улетела в Китай
Певица Ольга Бузова сообщила, что покинула Россию
Ольга Бузова в самолёте. Обложка © Telegram / Бузова
Известная певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась в соцсетях, что улетает из России. Звезда попрощалась с близкими и опубликовала фотографии из салона самолёта.
На фото Ольга запечатлела иллюминатор с вечерними каплями дождя. Судя по дальнейшим сториз артистки, она направилась в китайский Чжэнчжоу.
«Пока, любимая страна. Буду скучать. Лечу творить историю для нас», — написала Бузова.
Ранее артистка не раз намекала, что состоит в новых отношениях и что возлюбленный ей якобы уже сделал предложение. Кроме того, телеведущая заговорила о беременности.