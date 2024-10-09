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8 октября, 23:28

Соцсеть X объявила о возвращении в Бразилию после 39 дней блокировки

Официальный аккаунт X объявил о возвращении социальной сети в Бразилию. По данным Reuters, 8 октября Верховный суд республики снял блокировку на деятельность сайта в стране. Перед этим американская компания выполнила все необходимые требования для возобновления работы.

«X с гордостью возвращается в Бразилию. Предоставление десяткам миллионов бразильцев доступа к нашей незаменимой платформе имело первостепенное значение на протяжении всего этого процесса», — гласит заявление руководства соцсети.

Соцсеть X по требованию суда назначила своего представителя в Бразилии
Соцсеть X по требованию суда назначила своего представителя в Бразилии

Добро на деятельность X дал судья Алешандри ди Морайс, который и заблокировал соцсеть 30 августа этого года. Владелец компании Илон Маск ранее пытался враждовать со служителем Фемиды, но всё же пошёл на уступки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tada Images

Илья Пушкарев
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