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9 октября, 04:36

Посол Мирошник: Россия будет добиваться возмещения ущерба от действий Киева

Россия намерена найти пути для взыскания компенсации с Украины за причинённый ущерб. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью газете «Известия». По его словам, на данный момент сложно оценить окончательную сумму ущерба из-за продолжающихся боевых действий.

«Есть специальные службы, созданные на уровне регионов, которые собирают эти данные. Во многих из них уже ведутся восстановительные работы за счёт государства, работают фонды и другие механизмы. Но всё, что сейчас восстановлено или нет, обязательно считается и вносится в базу данных, в которой фиксируется, какой ущерб был нанесён экономике, хозяйству и непосредственно людям», — сказал Мирошник.

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Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что сумма ущерба дома в Курске, который повредился в результате атаки ВСУ, составила примерно пять миллионов рублей. Напомним, вражеский беспилотник врезался в жилой шестиэтажный дом 29 сентября. Мэр города Игорь Куцак заявил, что здание «пострадало из-за внешнего воздействия».

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Артём Гапоненко
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