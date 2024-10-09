Посол Мирошник: Россия будет добиваться возмещения ущерба от действий Киева

Россия намерена найти пути для взыскания компенсации с Украины за причинённый ущерб. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью газете «Известия» . По его словам, на данный момент сложно оценить окончательную сумму ущерба из-за продолжающихся боевых действий.

«Есть специальные службы, созданные на уровне регионов, которые собирают эти данные. Во многих из них уже ведутся восстановительные работы за счёт государства, работают фонды и другие механизмы. Но всё, что сейчас восстановлено или нет, обязательно считается и вносится в базу данных, в которой фиксируется, какой ущерб был нанесён экономике, хозяйству и непосредственно людям», — сказал Мирошник.