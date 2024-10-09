Челябинцу, который грозился отрезать учительнице язык, грозит два года тюрьмы

Дело мужчины из Челябинска, который угрожал учительнице своих детей по математике расправой и говорил, что отрежет ей язык, направили в суд. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, что конфликт произошёл в сентябре в челябинской школе №17 и был снят на видео. На записи можно услышать агрессивный крик мужчины, который грозит учительнице математики физическим насилием и увольнением. Педагог после случившегося была госпитализирована с подозрением на инсульт. Правоохранители узнали личность угрожавшего и задержали его. Сперва на него составили протокол о мелком хулиганстве и приговорили к аресту на 15 суток. Сам он уже принёс извинения за свой поступок и обещал, что больше такого не повторится.