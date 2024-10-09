Седьмая в мире по высоте гора Дхаулагири, расположенная в Непале, получила прозвище «гора-людоед». Она действительно связана с высоким уровнем смертности среди альпинистов. Гора известна своими экстремальными условиями и множеством сложностей, с которыми сталкиваются путешественники, рассказал Life.ru маг и астролог Дмитрий Харон.

Одна из опасностей Дхаулагири — экстремальные погодные условия, которые начинают резко ухудшаться на высотах выше 7000 метров. Альпинисты сообщали о сильных ветрах и низких температурах, что значительно усложнило восхождение и спуск.

Ещё одна опасность — сложные маршруты. Гора имеет скальные участки и ледовые поля. Например, на высоте 7100 метров начинается 400-метровый скальный барьер, который покрыт ледяной шапкой. Это требует от альпинистов высокой квалификации и физической подготовки. Дмитрий Харон Маг и астролог

Помимо того, Дхаулагири находится в удалённом районе и добраться до базового лагеря сложно. Именно это затрудняет оперативное проведение спасательных операций или оказание помощи в случае чрезвычайной ситуации. При этом на высоте выше 8000 метров альпинисты начинают сталкиваться с гипоксией (нехваткой кислорода). Это может привести к острой горной болезни, вызвать отёк мозга или лёгких.

История восхождений на Дхаулагири наполнена трагическими случаями. Первый успешный подъём был совершён лишь в 1960 году, а до этого несколько экспедиций потерпели неудачу. Даже сегодня гора остаётся вызовом для самых опытных альпинистов — и ежегодно случаются смертельные случаи. Ледовые и снежные обвалы, трещины и лавины — одни из главных причин несчастных случаев на Дхаулагири Дмитрий Харон Маг и астролог

По его словам, у горы есть своя определённая тёмная аура, которая создаёт негативное поле. Это также может служить причиной частых трагических случаев. При восхождении на неё альпинисты попадают в определённое энергетическое поле, которое «одурманивает» их, пытается запутать и сбить с маршрута. Многие перестают ориентироваться на местности. Именно эти факторы создают вокруг Дхаулагири репутацию опасного и смертоносного места, заключил маг.

Напомним, что пятеро российских альпинистов погибли 6 октября во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. Изначально на пик поднимались шесть альпинистов, но Валерий Шамало почувствовал себя плохо и принял решение вернуться в лагерь. Он рассказал, что пытался отговорить остальных от подъёма, но те были непреклонны.