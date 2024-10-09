Почти 15 лет тюрьмы в РФ заочно дали воевавшему за ВСУ американцу Риду
Американец Тревор Рид заочно приговорён к 14,5 года тюрьмы за наёмничество
Рид в российском суде, 2021 год. Обложка © Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС
Американца Тревора Рида заочно приговорили почти к 15 годам тюремного заключения за наёмничество. Приговор вынес российский суд, сообщили в Следственном комитете.
С 25 июля 2023 года иностранец находился в составе ВСУ. Ему выдали огнестрельное автоматическое стрелковое оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение. На территории Украины Рид прошёл дополнительную военную подготовку. Мужчина активно выполнял приказы своих командиров и принимал непосредственное участие на стороне украинских силовых структур в боевых действиях против ВС РФ.
«Доказательства, собранные Следственными комитетом Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения заочного приговора гражданину Соединённых Штатов Америки Тревору Рауди Риду. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (наёмничество)», — сказали в СК.
Тревору Риду грозит 14 лет 6 месяцев лишения свободы. На данный момент наёмника объявили в международный розыск.
Напомним, что бывшего морпеха Тревора Рида в июле 2020 года в Головинском районном суде приговорили к девяти годам колонии. В августе 2019-го он повёл себя агрессивно на улице, а когда приехали полицейские, оказал им сопротивление при задержании. Кроме того, по пути в отдел он напал на правоохранителей, едва не спровоцировав ДТП. Летом 2021 года американца этапировали из московского СИЗО-5 отбывать наказание в мордовской колонии. В апреле 2022 года его обменяли на российского лётчика Константина Ярошенко.