Почти 15 лет тюрьмы в РФ заочно дали воевавшему за ВСУ американцу Риду

Американца Тревора Рида заочно приговорили почти к 15 годам тюремного заключения за наёмничество. Приговор вынес российский суд, сообщили в Следственном комитете.

С 25 июля 2023 года иностранец находился в составе ВСУ. Ему выдали огнестрельное автоматическое стрелковое оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение. На территории Украины Рид прошёл дополнительную военную подготовку. Мужчина активно выполнял приказы своих командиров и принимал непосредственное участие на стороне украинских силовых структур в боевых действиях против ВС РФ.

«Доказательства, собранные Следственными комитетом Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения заочного приговора гражданину Соединённых Штатов Америки Тревору Рауди Риду. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (наёмничество)», — сказали в СК.