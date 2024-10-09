Фон дер Ляйен закипела из-за позиции Венгрии по выдаче виз россиянам

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время дебатов в Европарламенте с венгерским премьером Виктором Орбаном выразила своё недовольство тем, что Будапешт «приглашает россиян в наш союз», не проводя дополнительных проверок безопасности. По её мнению, именно это якобы представляет угрозу для ЕС, а не проблемы с нелегальными мигрантами, о которой говорил Орбан.

«Если говорить о том, кому разрешать приезжать в ЕС: как так могло случиться, что правительство Венгрии приглашает российских граждан в наш союз без дополнительных проверок безопасности? Эта новая схема Венгрии создает риски не только для Венгрии, но и для всех стран-членов», — сказала фон дер Ляйен.