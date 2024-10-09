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9 октября, 11:33

Фон дер Ляйен закипела из-за позиции Венгрии по выдаче виз россиянам

Фон дер Ляйен требует от Венгрии дополнительно проверять россиян при выдаче виз

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время дебатов в Европарламенте с венгерским премьером Виктором Орбаном выразила своё недовольство тем, что Будапешт «приглашает россиян в наш союз», не проводя дополнительных проверок безопасности. По её мнению, именно это якобы представляет угрозу для ЕС, а не проблемы с нелегальными мигрантами, о которой говорил Орбан.

«Если говорить о том, кому разрешать приезжать в ЕС: как так могло случиться, что правительство Венгрии приглашает российских граждан в наш союз без дополнительных проверок безопасности? Эта новая схема Венгрии создает риски не только для Венгрии, но и для всех стран-членов», — сказала фон дер Ляйен.

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Ранее в Венгрии заявили, что власти страны будут отправлять нелегальных мигрантов прямиком в Брюссель, если ЕС станет препятствовать принятию Будапештом мер по борьбе с притоком незаконных переселенцев. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявил, что число нелегалов в Европе бьёт все рекорды. По его словам, за 2023 год Германия приняла у себя более 300 тысяч беженцев, десятки тысяч из которых прибыли без документов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Озеров
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