Прогнозы не обманули: 9 октября в Москве стало самым холодным днём с начала осени
Синоптик Александр Шувалов: 9 октября в Москве стало самым холодным днём осени
В Москву пришла настоящая осень. Фото © Life.ru
Сегодняшний день, 9 октября, стал самым холодным с начала осени в Москве. При этом жители и гости столицы ещё могут рассчитывать на возвращение тепла, правда, краткосрочное. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«[Сегодня] самый холодный день с начала этой осени. Осень, начавшаяся с рекордного сентября, одарила нас теплом, а теперь решила вернуться к истокам, в норму, и вот ускоренными темпами наверстывает упущенное», — поделился синоптик на пресс-конференции.
Уже в пятницу в столице немного потеплеет, но это будут последние +15 градусов за осень.
И пока погода оставляет желать лучшего, почитайте советы Life.ru о том, что нужно делать, чтобы не заболеть в межсезонье, а также избежать ДТП в тумане.