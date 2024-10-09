Прогнозы не обманули: 9 октября в Москве стало самым холодным днём с начала осени

Сегодняшний день, 9 октября, стал самым холодным с начала осени в Москве. При этом жители и гости столицы ещё могут рассчитывать на возвращение тепла, правда, краткосрочное. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«[Сегодня] самый холодный день с начала этой осени. Осень, начавшаяся с рекордного сентября, одарила нас теплом, а теперь решила вернуться к истокам, в норму, и вот ускоренными темпами наверстывает упущенное», — поделился синоптик на пресс-конференции.