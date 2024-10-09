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9 октября, 12:57

Прогнозы не обманули: 9 октября в Москве стало самым холодным днём с начала осени

Синоптик Александр Шувалов: 9 октября в Москве стало самым холодным днём осени

В Москву пришла настоящая осень. Фото © Life.ru

В Москву пришла настоящая осень. Фото © Life.ru

Сегодняшний день, 9 октября, стал самым холодным с начала осени в Москве. При этом жители и гости столицы ещё могут рассчитывать на возвращение тепла, правда, краткосрочное. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«[Сегодня] самый холодный день с начала этой осени. Осень, начавшаяся с рекордного сентября, одарила нас теплом, а теперь решила вернуться к истокам, в норму, и вот ускоренными темпами наверстывает упущенное», — поделился синоптик на пресс-конференции.

Уже в пятницу в столице немного потеплеет, но это будут последние +15 градусов за осень.

Достаём шарф: Москвичей в среду ожидает самый холодный день октября
Достаём шарф: Москвичей в среду ожидает самый холодный день октября

И пока погода оставляет желать лучшего, почитайте советы Life.ru о том, что нужно делать, чтобы не заболеть в межсезонье, а также избежать ДТП в тумане.

Алена Пенчугина
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