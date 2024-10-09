В Национальном центре «Россия» проведут серию ток-шоу о будущем страны
В Национальном центре «Россия» проведут серию ток-шоу о будущем страны под названием «Открытые диалоги: 100 вопросов о будущем России». В них примут участие заместители премьер-министра РФ Михаил Мишустина. Каждый из эпизодов будет посвящён одной из национальных целей развития, которые определил своим указом российский президент Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе центра.
До конца года в программе поучаствуют вице-премьеры, отвечающие за достижение национальных целей развития России: Марат Хуснуллин, Дмитрий Патрушев, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко и Денис Мантуров. Также гостями ток-шоу станут профильные министры, главы регионов, представители бизнеса, общественных движений и ассоциаций.
Ток-шоу будут мультиформатными: вопросы можно будет задать через специальный раздел на портале Национального центра «Россия», или обратившись в колл-центр и по видеосвязи. Трансляции будут идти на телевидении, а также на сайте и в соцсетях Национального центра.
«Выставка «Россия» была посвящена достижениям, которыми гордится вся страна. Наступило время создавать будущее, и мы приглашаем всех принять в этом участие. Национальные цели развития России — это те направления работы государства, которые определил Президент Владимир Путин в интересах каждого человека. Наша задача — организовать пространство для открытого диалога, где ответственные за направления расскажут, какие конкретные шаги будут предпринимать для достижения этих целей в ближайшие годы», — рассказала гендиректор АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Наталья Виртуозова.
Напомним, что международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года и завершилась 8 июля 2024-го. О её проведении распорядился лично президент РФ Владимир Путин. По окончании выставки было принято решение о том, что она продолжит работу в качестве Национального центра «Россия», чтобы сохранить наследие форума и создать постоянную экспозицию, демонстрирующую достижения страны.
Пресс-служба национального центра "Россия"