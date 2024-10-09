В Национальном центре «Россия» проведут серию ток-шоу о будущем страны под названием «Открытые диалоги: 100 вопросов о будущем России». В них примут участие заместители премьер-министра РФ Михаил Мишустина. Каждый из эпизодов будет посвящён одной из национальных целей развития, которые определил своим указом российский президент Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

До конца года в программе поучаствуют вице-премьеры, отвечающие за достижение национальных целей развития России: Марат Хуснуллин, Дмитрий Патрушев, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко и Денис Мантуров. Также гостями ток-шоу станут профильные министры, главы регионов, представители бизнеса, общественных движений и ассоциаций.

Ток-шоу будут мультиформатными: вопросы можно будет задать через специальный раздел на портале Национального центра «Россия», или обратившись в колл-центр и по видеосвязи. Трансляции будут идти на телевидении, а также на сайте и в соцсетях Национального центра.