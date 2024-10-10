Замначальника челябинского центра «Э» посредничал во взятке в 3,5 млн рублей

Задержанный в Челябинске заместитель начальника областного центра «Э» Александр Калитюк получил взятку за содействие ввода в эксплуатацию 100-метрового здания, с которым у застройщика возникли проблемы. Такие предварительные данные публикует Mash.

По данным телеграм-канала, строительная компания не смогла добиться разрешения через суд и обратилась за помощью к супруге Калитюка. Так он и оказался вовлечён в сделку, в ходе которой получил взятку в размере 3,5 миллиона рублей.