Не хотят шоу: «Депутата Наливкина» похоронят тайно в Уссурийске

Похороны актёра Андрея Неретина, известного по роли вымышленного депутата Виталия Наливкина, пройдут тайно. Несмотря на то, что церемония уже готовится, точное место её проведения не разглашается.

Организацией прощания с 48-летним Неретиным занимается команда проекта, которая и создала легендарного «председателя исполкома Уссурийского района». Было принято решение, что его похоронят в Уссурийске, где он и проживал. Как сообщает Amur Mash, уже заказаны венки и оградка, однако точное место неизвестно. Делается это из-за опасений, что прощание превратиться в шоу. Точное место обещают раскрыть уже после прощания.