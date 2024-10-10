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10 октября, 11:21

Не хотят шоу: «Депутата Наливкина» похоронят тайно в Уссурийске

Похороны актёра Неретина, сыгравшего «депутата Наливкина» пройдут тайно

Виталий Наливкин. Обложка © Wikipedia / BARAKuda

Виталий Наливкин. Обложка © Wikipedia / BARAKuda

Похороны актёра Андрея Неретина, известного по роли вымышленного депутата Виталия Наливкина, пройдут тайно. Несмотря на то, что церемония уже готовится, точное место её проведения не разглашается.

Организацией прощания с 48-летним Неретиным занимается команда проекта, которая и создала легендарного «председателя исполкома Уссурийского района». Было принято решение, что его похоронят в Уссурийске, где он и проживал. Как сообщает Amur Mash, уже заказаны венки и оградка, однако точное место неизвестно. Делается это из-за опасений, что прощание превратиться в шоу. Точное место обещают раскрыть уже после прощания.

Названа причина смерти «депутата Наливкина»
Названа причина смерти «депутата Наливкина»

Напомним, что непрофессиональный актёр Андрей Неретин, игравший вымышленного депутата Виталия Наливкина, скончался на 49-м году жизни. Предварительная причина смерти — оторвавшийся тромб. Как стало известно, за два дня до кончины Неретин узнал о закрытии проекта про Наливкина и ушёл в запой, хотя до этого не пил год.

Мария Любицкая
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