США пришли в ярость от подарка Путина на 75-летие дружбы с КНР

Поздравление президента России Владимира Путина в честь 75-летия установления дипломатических отношений с Китаем вызвало негодование США, говорится в статье NetEase. Глава государства поддержал единство КНР, в том числе его позицию по вопросу Тайваня.

«Заявление России равносильно оказанию поддержки Китаю на международной арене и заявлению Соединённым Штатам и другим странам, что решимость КНР защитить национальный суверенитет и территориальную целостность не подлежит сомнению», — пишет NetEase.

Поздравление от имени Путина передал глава МИД России Сергей Лавров. Он заявил, что Америка специально нагнетает обстановку вокруг Тайваньского пролива. Кроме того, в письме высоко оценивались отношения Москвы и Пекина, а также сотрудничество между странами.