США пришли в ярость от подарка Путина на 75-летие дружбы с КНР
NetEase: США недовольны дипломатическим подарком Путина на 75-летие дружбы с КНР
Поздравление президента России Владимира Путина в честь 75-летия установления дипломатических отношений с Китаем вызвало негодование США, говорится в статье NetEase. Глава государства поддержал единство КНР, в том числе его позицию по вопросу Тайваня.
«Заявление России равносильно оказанию поддержки Китаю на международной арене и заявлению Соединённым Штатам и другим странам, что решимость КНР защитить национальный суверенитет и территориальную целостность не подлежит сомнению», — пишет NetEase.
Поздравление от имени Путина передал глава МИД России Сергей Лавров. Он заявил, что Америка специально нагнетает обстановку вокруг Тайваньского пролива. Кроме того, в письме высоко оценивались отношения Москвы и Пекина, а также сотрудничество между странами.
Напомним, 2 октября Москва и Пекин отметили 75-летний юбилей установления дипломатических связей между нашими государствами. По словам президента, отношения России и Китая развиваются успешно во всех сферах.
Ранее президент США Джо Байден выделил Тайваню $567 млн на закупку вооружения и военную помощь. Посол Китая Фэн призвал Вашингтон не навязывать «лечение собственных болезней» в отношении КНР по некоторым вопросам.
Life.ru