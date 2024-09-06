В Кремле отреагировали на призыв Тайваня отобрать российские земли в пользу КНР
Песков: Кремль не считает заявления Тайваня о «претензиях» КНР к РФ серьёзными
Кремль не считает серьёзными заявления Тайваня о якобы существующих территориальных претензиях Китая к России. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал слова главы тайваньской администрации Лай Циндэ, который предложил Пекину выступить против РФ и отобрать у неё Дальний Восток, утраченный в результате заключения между Российской империей и Империей Цинь Айгунского договора в 1858 году.
«Вряд ли их можно воспринимать как серьёзные высказывания», — сказал Песков в разговоре с журналистами, комментируя заявление Лая Циндэ.
Напомним, ранее глава Тайваня Лай Циндэ призвал Китай отобрать Дальний Восток у России. После этого политик получил жёсткий ответ из Госдумы, а в Совфеде его заявление посчитали оскорбительным.
Life.ru