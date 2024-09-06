В Кремле отреагировали на призыв Тайваня отобрать российские земли в пользу КНР

Кремль не считает серьёзными заявления Тайваня о якобы существующих территориальных претензиях Китая к России. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал слова главы тайваньской администрации Лай Циндэ, который предложил Пекину выступить против РФ и отобрать у неё Дальний Восток, утраченный в результате заключения между Российской империей и Империей Цинь Айгунского договора в 1858 году.