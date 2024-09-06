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6 сентября, 10:48

В Кремле отреагировали на призыв Тайваня отобрать российские земли в пользу КНР

Песков: Кремль не считает заявления Тайваня о «претензиях» КНР к РФ серьёзными

Кремль не считает серьёзными заявления Тайваня о якобы существующих территориальных претензиях Китая к России. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал слова главы тайваньской администрации Лай Циндэ, который предложил Пекину выступить против РФ и отобрать у неё Дальний Восток, утраченный в результате заключения между Российской империей и Империей Цинь Айгунского договора в 1858 году.

«Вряд ли их можно воспринимать как серьёзные высказывания», — сказал Песков в разговоре с журналистами, комментируя заявление Лая Циндэ.

Напомним, ранее глава Тайваня Лай Циндэ призвал Китай отобрать Дальний Восток у России. После этого политик получил жёсткий ответ из Госдумы, а в Совфеде его заявление посчитали оскорбительным.

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Life.ru

Александр Юнашев
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