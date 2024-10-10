«Чихает, голодный»: В троллейбусе Уфы оставили крошечного детёныша хорька

Забытый в уфимском троллейбусе двухмесячный детёныш хорька оказался в надёжных руках благодаря бдительности кондуктора. Женщина обнаружила зверька на сиденье, после чего поместила его в ведёрко и дождалась приезда специалистов, чтобы передать их заботу пушистому пассажиру. Как рассказали изданию «Подъём» сотрудники Центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф», куда доставили хорька, владелица маленького питомца, торопясь, выбежала из троллейбуса и оставила его на сиденье.

Хорёк был благополучно спасён кондуктором и скоро вернётся к хозяйке. Видео © Telegram / Подъём

Девушка рассказала, что купила малыша накануне и возвращалась с ним домой, когда, отвлёкшись на разговор с кондуктором, внезапно покинула транспортное средство, забыв хорька. Очевидцы подтверждают эту историю, а сама хозяйка готова предъявить чек на покупку.

«Возраст порядка двух месяцев. Он маленький, это ребёнок. В самый час пик экшн-квест был поймать этот троллейбус. Почти полтора часа мы пытались догнать троллейбус по пробкам. Но всё-таки догнали, забрали. Хорёк не пострадал, всё в порядке, единственное – несколько чихает, возможно, простужен, а так всё нормально», — поделились специалисты.

Зоозащитники также отметили, что малыш был голодным, поэтому они привезли еду и сразу накормили его, а также организовали встречу с хозяйкой, которая заберёт хорька в ближайшие дни.