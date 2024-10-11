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10 октября, 23:19

В Белоруссии ввели лицензирование вывоза капусты, яблок и лука

Белоруссия на три месяца ввела лицензирование экспорта капусты, яблок и лука

В Белоруссии отныне вывоз белокочанной капусты, яблок и репчатого лука будет осуществляться только при наличии лицензии. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Роман Головченко.

«Вывоз данной продукции вне зависимости от страны происхождения за пределы Республики Беларусь будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с облисполкомами (Минским горисполкомом)», — указано в постановлении.

Разрешение на вывоз будет выдаваться министерством антимонопольного регулирования и торговли, при этом каждая лицензия будет согласована с облисполкомами. В пресс-службе Совета министров уточнили, что лицензии будут разовыми. Срок действия этого ограничения составит три месяца.

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Белоруссия уже не впервые вводит ограничения на вывоз продовольственных товаров. В 2022 году были установлены квоты на вывоз гречки, соли и сахара, что связано с защитой внутреннего рынка и стабильностью цен в стране. А уже в 2023 году расширились экспортные ограничения со стороны США, затронувшие Белоруссию и Россию: под запрет на вывоз попали более 1200 позиций, включая промышленное оборудование и сырьё, что добавляет давления на торговые возможности страны. Параллельно ЕС продолжает применять санкции против Белоруссии, запрещая поставки таких товаров, как уголь и нефть, чтобы ослабить экономику республики.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mythja

Кирилл Сосновских
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