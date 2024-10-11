В Белоруссии ввели лицензирование вывоза капусты, яблок и лука

В Белоруссии отныне вывоз белокочанной капусты, яблок и репчатого лука будет осуществляться только при наличии лицензии. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Роман Головченко.

«Вывоз данной продукции вне зависимости от страны происхождения за пределы Республики Беларусь будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с облисполкомами (Минским горисполкомом)», — указано в постановлении.

Разрешение на вывоз будет выдаваться министерством антимонопольного регулирования и торговли, при этом каждая лицензия будет согласована с облисполкомами. В пресс-службе Совета министров уточнили, что лицензии будут разовыми. Срок действия этого ограничения составит три месяца.