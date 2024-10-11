Всемирный банк создаст новый фонд для помощи Украине

Совет директоров Всемирного банка утвердил создание нового фонда, направленного на поддержку Украины. Как сообщает агентство Reuters, средства в него поступят от таких стран, как США, Канада и Япония.

Российская сторона, присутствовавшая на заседании, проголосовала против создания фонда, но решение о его утверждении было принято большинством голосов. Источник отметил, что этот шаг направлен на усиление финансовой стабильности и поддержку экономических реформ на Украине.

Пресс-служба Всемирного банка пока не дала официальных комментариев по поводу этого решения. Впрочем, многие наблюдатели предполагают, что этот фонд может сыграть значительную роль в восстановлении экономики Украины.