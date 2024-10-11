Всемирный банк создаст новый фонд для помощи Украине
Reuters: Совет Всемирного банка одобрил создание фонда для поддержки Украины
Совет директоров Всемирного банка утвердил создание нового фонда, направленного на поддержку Украины. Как сообщает агентство Reuters, средства в него поступят от таких стран, как США, Канада и Япония.
Российская сторона, присутствовавшая на заседании, проголосовала против создания фонда, но решение о его утверждении было принято большинством голосов. Источник отметил, что этот шаг направлен на усиление финансовой стабильности и поддержку экономических реформ на Украине.
Пресс-служба Всемирного банка пока не дала официальных комментариев по поводу этого решения. Впрочем, многие наблюдатели предполагают, что этот фонд может сыграть значительную роль в восстановлении экономики Украины.
Всемирный банк ещё в 2023 году вложил около 27 миллиардов долларов в проекты на территории Украины, поддержав более 20 различных программ. Эти средства были направлены на поддержку экономических реформ и восстановление страны. В частности, одним из решений в прошлом году стало выделение Киеву кредита в размере 1,5 миллиарда долларов под гарантии Японии. Эти деньги предназначены для социальной поддержки граждан Украины, включая беженцев и пенсионеров.
Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei