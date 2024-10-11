Сийярто заявил, что Венгрии не нужны советы по посещениям России
Сийярто: Визиты в Россию относятся к суверенному праву Венгрии
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая на Петербургском международном газовом форуме, сделал акцент на том, что решения о визитах в Россию полностью принадлежат венгерской стороне и являются выражением её суверенитета. Так он ответил на вопрос корреспондента германского телеканала ZDF, затронувшего тему политики Будапешта.
Корреспондент уточнил, является ли его приезд в Санкт-Петербург «ещё одной венгерской провокацией в адрес Брюсселя». В ответ на это Сийярто заявил, что Венгрия не обязана прислушиваться к советам извне, и потребовал более уважительного отношения к его стране. По его словам, участие венгерских министров в международных мероприятиях – это их право и не подлежит диктовке со стороны иностранных государств.
«Нет. Во-первых, постарайтесь вести себя по отношению к Венгрии вежливым и уважительным образом. <...> Это суверенное право страны — решать, в каком мероприятии министры принимают участие, а в каком нет. Мы не являемся нацией «яволь» («так точно» в переводе с немецкого. — прим. Life.ru)», — сказал Сийярто.
Министр добавил, что ни немецкое правительство, ни партия «Зелёных» не могут определять внешнюю политику Венгрии. Полный диалог был опубликован на странице Сийярто в соцсети.
Как отмечал Life.ru, Венгрия не скрывает своей открытой позиции в торговых отношениях с Россией, в то время как многие европейские страны предпочитают делать это скрытно. По словам Петера Сийярто, санкции против России не изменили его подхода к сотрудничеству, и он призвал к уважению суверенных решений Венгрии в этом вопросе. Также сообщалось о встрече Лаврова и Сийярто на Генассамблее ООН, где обсуждались вопросы международного масштаба и двустороннего сотрудничества. Сийярто подчеркнул, что отношения Венгрии с Россией остаются важным элементом национальной политики страны.