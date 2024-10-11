В Москве задержали гендиректора «РАТМ-Холдинга» Эдуарда Тарана
Гендиректор «РАТМ-Холдинга» Эдуард Таран. Обложка © ТАСС / Саша Савельева
Российского предпринимателя Эдуарда Тарана, занимающего пост генерального директора «Ратм-Холдинга», задержали в Москве. Об этом сообщает близкое окружение предпринимателя.
«Его задержали в Москве, там все следственные действия будут проходить, в Новосибирск его не привезут», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС.
Уточняется, что задержание гендиректора организации связано с делом замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха, которого ранее обвинили в махинациях с имуществом аквапарка в Новосибирске. Всего Попелюх мог похитить более 200 миллионов рублей. Сам же Таран далеко не первый раз привлекает внимание правоохранителей. В 2010 году его задерживали в связи с попыткой дачи взятки в размере 1 миллиона рублей.
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