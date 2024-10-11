В белом платье, но без колец: В Сети заподозрили Дурова в женитьбе
Юлия Вавилова выложила фото в платье с Дуровым, намекнув на важное событие
Юлия Вавилова и Павел Дуров. Фото © Telegram / Vavia’s
Основатель Telegram Павел Дуров вчера отметил своё 40-летие. Вечером этого же дня его возлюбленная Юлия Вавилова заинтриговала подписчиков неоднозначным фото. На нём она рядом с предпринимателем позирует в белом платье. Пост сопровождается датой — 10.10.2024 и праздничным эмодзи.
Поклонники тут же решили осведомиться — не поженилась ли пара. Конечно, ответа на этот волнующий вопрос никто не получил.
Напомним, что скандалы вокруг фигуры Дурова всё не угасают. Мать троих предполагаемых детей от предпринимателя Ирина Болгар продолжает раскрывать, как она утверждает, неприятную правду об ИТ-миллиардере. А с юбилеем она его поздравила, выложив фотографию с французской тюрьмой.