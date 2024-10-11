В белом платье, но без колец: В Сети заподозрили Дурова в женитьбе

Основатель Telegram Павел Дуров вчера отметил своё 40-летие. Вечером этого же дня его возлюбленная Юлия Вавилова заинтриговала подписчиков неоднозначным фото. На нём она рядом с предпринимателем позирует в белом платье. Пост сопровождается датой — 10.10.2024 и праздничным эмодзи.