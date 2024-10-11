Хотел повернуть: Life.ru достал полное видео с губернатором Осиповым и «козявкой»
Губернатор Осипов заявил, что «повернул» главу лесничества на видео с «козявкой»
Александр Осипов. Обложка © Life.ru
Губернатор Осипов не мазал козявку на начальницу лесничества, он просто отгонял от неё мошек. Об этом заявил SHOT помощник главы Забайкальского края. Сам Осипов уверяет, что во время пожара было слишком много мошек, а Шаляпину он задел, потому что хотел «повернуть её в сторону горящей сопки». В доказательство кинули нам полное видео. Видите разницу? Мы тоже.
Губернатор Александр Осипов поворачивает главу лесничества. Видео © SHOT
«Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять. Главное, чтобы вся эта история не расстроила Елену Шаляпину», — заявил губернатор.
Напомним, ранее в Сети всплыло видео, на котором губернатор Забайкальского края Александр Осипов, предположительно, поковырял в носу и вытер пальцы о куртку начальницы Карымского лесничества Елены Шаляпиной. Кадры были сняты летом 2024 года, когда она докладывала чиновнику о крупных пожарах в регионе, однако появились лишь сейчас. Инцидент уже прокомментировал депутат Виталий Милонов, назвавший кадры «отвратительными».