Хотел повернуть: Life.ru достал полное видео с губернатором Осиповым и «козявкой»

Губернатор Осипов не мазал козявку на начальницу лесничества, он просто отгонял от неё мошек. Об этом заявил SHOT помощник главы Забайкальского края. Сам Осипов уверяет, что во время пожара было слишком много мошек, а Шаляпину он задел, потому что хотел «повернуть её в сторону горящей сопки». В доказательство кинули нам полное видео. Видите разницу? Мы тоже.