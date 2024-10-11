Военный эксперт объяснил, почему после «миротворческих» заявлений Киева становится только хуже Военный эксперт Перенджиев: Заявления Запада и Киева о мире — это словоблудие 11 октября, 12:00 Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Заявления западных изданий о готовности Владимира Зеленского к переговорам — просто сотрясание воздуха, поскольку сам глава киевского режима никаких действий не предпринимает. Об этом в беседе с Life.ru заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев.

«Мы всё время почему-то обращаем внимание на слова. Давайте на дела обращать внимание. Что сделал Зеленский для того, чтобы наступил мир? Что сделал Запад, чтобы наступил мир? Он только поставляет дальше оружие, готовит новых боевиков, поставляет своих боевиков в ВСУ. Войска из Курской области не выводятся добровольно, их выдавливают. Войска ВСУ не выводятся из Донбасса, их тоже выдавливают. Удары беспилотниками по российской территории продолжаются. И как это связано с тем, что они говорят? Это просто, так сказать, словоблудие», — отмечает Перенджиев.

По его словам, вся эта «болтовня» — попытка ввести Россию в заблуждение. Эксперт напомнил, что перед вторжением в Курскую область Зеленский тоже высказывался о некоем «мире».

«Так что, как говорится, давайте учиться обращать внимание на дела, а не на слова. А если начинают много говорить о мире, значит, готовится какая-то новая провокация. Поэтому надо бдительно относиться к этим вещам», — заключил собеседник Life.ru.

Напомним, ранее газета The Washington Post сообщила, что ослабшие позиции Украины на фоне уверенных наступательных действий российских войск и провала атаки ВСУ на Курскую область заставляют Владимира Зеленского быть более открытым к мирным переговорам с РФ. От украинской власти всё реже звучат лозунги о победе и всё чаще — о завершении конфликта.