Назван лауреат Нобелевской премии мира
Нобелевскую премию мира присудили японской организации Nihon Hidankyo
Организация Nihon Hidankyo получила Нобелевскую премию. Обложка © X/Nobel Prize
Нобелевскую премию мира присудили японской организации Nihon Hidankyo, которая объединяет выживших после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
В заявлении комитета говорится, что награду вручили за «усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельств того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано снова».
А в 2023 году Нобелевскую премию мира присудили иранской правозащитнице Наргес Мохаммади за борьбу против притеснения женщин. Награду вместо неё получили её дети.