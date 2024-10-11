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11 октября, 09:04

Назван лауреат Нобелевской премии мира

Нобелевскую премию мира присудили японской организации Nihon Hidankyo

Организация Nihon Hidankyo получила Нобелевскую премию. Обложка © X/Nobel Prize

Организация Nihon Hidankyo получила Нобелевскую премию. Обложка © X/Nobel Prize

Нобелевскую премию мира присудили японской организации Nihon Hidankyo, которая объединяет выживших после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

В заявлении комитета говорится, что награду вручили за «усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельств того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано снова».

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А в 2023 году Нобелевскую премию мира присудили иранской правозащитнице Наргес Мохаммади за борьбу против притеснения женщин. Награду вместо неё получили её дети.

Александра Вишнякова
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