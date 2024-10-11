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11 октября, 12:24

МЧС предупреждает о заморозках и мокром снеге в Москве в понедельник

В понедельник в Москву придут заморозки. Прогнозируются также осадки в виде дождя и мокрого снега. Предупреждение распространил столичный главк МЧС со ссылкой на данные Росгидромета.

«14 октября в связи с влиянием холодного атмосферного фронта в Москве ожидается ухудшение погодных условий: переход в ночные часы температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, осадки в виде дождя и мокрого снега», — говорится в сообщении.

Москвичей ждёт ненастная погода после короткого потепления
Москвичей ждёт ненастная погода после короткого потепления

Как ранее сообщал Life.ru, уже во второй половине октября в Москве может выпасть первый снег, сигнализируя о приближении настоящей зимы. Кроме того, по мнению экспертов, в большинстве регионов России температура будет близка к норме, хотя на юге и в Сибири октябрь обещает быть тёплым.

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Life.ru

Мария Любицкая
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