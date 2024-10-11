МЧС предупреждает о заморозках и мокром снеге в Москве в понедельник

В понедельник в Москву придут заморозки. Прогнозируются также осадки в виде дождя и мокрого снега. Предупреждение распространил столичный главк МЧС со ссылкой на данные Росгидромета.

«14 октября в связи с влиянием холодного атмосферного фронта в Москве ожидается ухудшение погодных условий: переход в ночные часы температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, осадки в виде дождя и мокрого снега», — говорится в сообщении.