Ассистент Шаманова опроверг, что расстрелянный в Одинцово Алихаджиев работает его помощником

Бывший заместитель председателя правительства Ингушетии Шерип Алихаджиев не является помощником депутата Госдумы и бывшего генерала ВДВ Владимира Шаманова. Об этом сообщил ассистент законодателя Владимир Мицкевич.

«Нам ничего неизвестно, Владимир Анатольевич в командировке. Я помощник Шаманова. Нет, Алихаджиев — нет», — пояснил Мицкевич в беседе с «Газетой.ru».