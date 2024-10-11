Ассистент Шаманова опроверг, что расстрелянный в Одинцово Алихаджиев работает его помощником
Мицкевич: Расстрелянный в Одинцово Алихаджиев не работает помощником Шаманова
Владимир Шаманов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Бывший заместитель председателя правительства Ингушетии Шерип Алихаджиев не является помощником депутата Госдумы и бывшего генерала ВДВ Владимира Шаманова. Об этом сообщил ассистент законодателя Владимир Мицкевич.
«Нам ничего неизвестно, Владимир Анатольевич в командировке. Я помощник Шаманова. Нет, Алихаджиев — нет», — пояснил Мицкевич в беседе с «Газетой.ru».
Напомним, ранее в подмосковном Одинцово совершили покушение на Шерипа Алихаджиева — экс-зампредседателя правительства Ингушетии. Неизвестный выстрелил минимум четыре раза, после чего скрылся. Алихаджиева прооперировали, сейчас он находится в реанимации.