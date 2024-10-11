В правительстве Забайкалья объяснились за видео с козявкой губернатора

Разошедшееся в соцсетях видео, на котором губернатор Забайкалья Александр Осипов ковыряется в носу и вытирает руку о подчиненную, прокомментировал зампред правительства Забайкальского края по информационной политике Вячеслав Кулаков. Об этом рассказало издание «Подъём».

«Обсудили ситуацию с губернатором. Всё, что Александр Михайлович вспомнил: сильный пожар, дымище, мошки много. Сил для тушения не хватало. Сегодня нашли полное видео — удивительно, но оказалось именно так», — заявил Кулаков.