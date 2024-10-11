В правительстве Забайкалья объяснились за видео с козявкой губернатора
Губернатор Забайкалья Осипов обсудил с зампредом правительства ковыряние в носу
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поковырял в носу и вытер пальцы о куртку начальницы Карымского лесничества Елены Шаляпиной. Фото © SHOT
Разошедшееся в соцсетях видео, на котором губернатор Забайкалья Александр Осипов ковыряется в носу и вытирает руку о подчиненную, прокомментировал зампред правительства Забайкальского края по информационной политике Вячеслав Кулаков. Об этом рассказало издание «Подъём».
«Обсудили ситуацию с губернатором. Всё, что Александр Михайлович вспомнил: сильный пожар, дымище, мошки много. Сил для тушения не хватало. Сегодня нашли полное видео — удивительно, но оказалось именно так», — заявил Кулаков.
Напомним, ранее в Сети всплыло видео, на котором губернатор Забайкальского края Александр Осипов, предположительно, поковырял в носу и вытер пальцы о куртку начальницы Карымского лесничества Елены Шаляпиной. Кадры были сняты летом 2024 года, когда она докладывала чиновнику о крупных пожарах в регионе, однако появились лишь сейчас. Инцидент уже прокомментировал депутат Виталий Милонов, назвавший кадры «отвратительными».