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11 октября, 13:01
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В правительстве Забайкалья объяснились за видео с козявкой губернатора

Губернатор Забайкалья Осипов обсудил с зампредом правительства ковыряние в носу

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поковырял в носу и вытер пальцы о куртку начальницы Карымского лесничества Елены Шаляпиной. Фото © SHOT

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поковырял в носу и вытер пальцы о куртку начальницы Карымского лесничества Елены Шаляпиной. Фото © SHOT

Разошедшееся в соцсетях видео, на котором губернатор Забайкалья Александр Осипов ковыряется в носу и вытирает руку о подчиненную, прокомментировал зампред правительства Забайкальского края по информационной политике Вячеслав Кулаков. Об этом рассказало издание «Подъём».

«Обсудили ситуацию с губернатором. Всё, что Александр Михайлович вспомнил: сильный пожар, дымище, мошки много. Сил для тушения не хватало. Сегодня нашли полное видео — удивительно, но оказалось именно так», — заявил Кулаков.

Напомним, ранее в Сети всплыло видео, на котором губернатор Забайкальского края Александр Осипов, предположительно, поковырял в носу и вытер пальцы о куртку начальницы Карымского лесничества Елены Шаляпиной. Кадры были сняты летом 2024 года, когда она докладывала чиновнику о крупных пожарах в регионе, однако появились лишь сейчас. Инцидент уже прокомментировал депутат Виталий Милонов, назвавший кадры «отвратительными».

Хотел повернуть: Life.ru достал полное видео с губернатором Осиповым и «козявкой»
Хотел повернуть: Life.ru достал полное видео с губернатором Осиповым и «козявкой»
Полина Никифорова
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