Русские красотки Бородина, Погребняк и Сысоева не оценили самого горячего мужчину в мире

Life.ru решил узнать у российских красавиц, согласны ли они с признанием актёра Аарона Тейлора-Джонсона самым привлекательным мужчиной в мире. Мы опросили телеведущую Ксению Бородину, актрису Надежду Сысоеву и блогера Марию Погребняк. И ни одна из них не согласилась с результатами рейтинга.

На мой взгляд, это не самый красивый мужчина в мире. Не заслуживает такого звания. Зато у него такой выбор девушки: она возрастная, прикольно смотрятся. Для меня самый красивый мужчина в мире — мой мужчина, Николай Сердюков.

Аарон не в моём вкусе. Он не является самым красивым мужчиной в мире. Лично у меня нет определённого типажа, я люблю парней помоложе. И, конечно, харизма решает.

Не согласна с тем, что этот актёр самый красивый мужчина в мире. Он не в моём вкусе. Для меня самый красивый и сексуальный мужчина — мой муж. Ну и Джейсон Стэтхем.

Напомним, ранее был назван самый красивый мужчина планеты. По стандартам «Золотого сечения» первое место в этом году занял будущий «агент 007» Аарон Тейлор-Джонсон. Его лицо на 93% соответствует идеалу. На второй строчке рейтинга — звезда «Эмили в Париже» Люсьен Лавискаунт. Бронзу забирает «новый гладиатор» Пол Мескал. А Роберт Паттинсон, который несколько лет назад был признан лучшим из лучших, теперь только четвёртый.