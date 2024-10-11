Американские туристы оказались замурованными в руднике глубиной 300 метров
Fox News: Туристы из США провели в руднике шесть часов из-за поломки лифта
В США 24 туриста решили посетить золотой рудник Молли Кэтлин. Однако интересная экскурсия превратилась в страшное происшествие — сломался лифт и людям пришлось провести шесть часов под землёй, передаёт Fox News.
Глубина рудника — 300 метров. Примерно такой высоты достигают небоскрёбы в Москве Сити. Именно на этой глубине оказались 12 туристов. Остальные застряли прямо в лифте на глубине 150 метров. К сожалению, одного человека стати не удалось.
Остальных туристов уже достали наверх, им оказали необходимую помощь: предоставили стулья и одеяла, питьевую воду, а также номера в гостинице для возможности переночевать.
Ранее в России на Камчатке пропала группа туристов с ребёнком. Они вовремя не вернулись в назначенное место и перестали выходить на связь. Благо, всё закончилось хорошо и спасатели нашли пропавшую группу.
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