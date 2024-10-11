Медведев порассуждал об ответе Путина Трампу по Украине
Медведев: Путин может сказать Трампу, что Украина должна капитулировать
Президент России Владимир Путин в случае звонка от кандидата в президенты США Дональда Трампа по поводу урегулирования украинского конфликта может заявить, что Киев должен капитулировать. Таким предположением поделился заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев
В своём англоязычном аккаунте в соцсети X он привёл слова спикера Палаты представителей Конгресса США республиканца Майка Джонсона. Тот ранее отмечал, что Трамп при победе на выборах позвонит российскому лидеру и заявит, что «уже хватит».
«А что если Путин скажет: «Не сейчас. Украина должна капитулировать и не присоединяться к НАТО», — задался вопросом зампред Совбеза.
Ранее сообщалось, что Трамп уже начал готовить план по Украине на случай президентства в США. По данным СМИ, республиканец может заставить Киев пойти на невыгодный для него мир.
Life.ru