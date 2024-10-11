Медведев порассуждал об ответе Путина Трампу по Украине

Президент России Владимир Путин в случае звонка от кандидата в президенты США Дональда Трампа по поводу урегулирования украинского конфликта может заявить, что Киев должен капитулировать. Таким предположением поделился заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев

В своём англоязычном аккаунте в соцсети X он привёл слова спикера Палаты представителей Конгресса США республиканца Майка Джонсона. Тот ранее отмечал, что Трамп при победе на выборах позвонит российскому лидеру и заявит, что «уже хватит».