Пезешкиан и Путин договорились ускорить реализацию нефтегазовых проектов

В Ашхабаде президент Ирана Масуд Пезешкиан и российский лидер Владимир Путин договорились активизировать совместные проекты в энергетическом секторе. Об этом сообщила канцелярия иранского лидера.

На встрече, прошедшей в рамках международного форума «Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития», стороны обсудили возможности ускорения реализации проектов в нефтегазовой сфере, а также в таких областях, как строительство дорог и железнодорожных путей, опреснение воды и электроснабжение.

В сообщении указано, что реализация этих проектов не только укрепит экономические позиции исламской республики, но и окажет положительное воздействие на взаимодействие с соседями.