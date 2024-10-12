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11 октября, 22:48

Пезешкиан и Путин договорились ускорить реализацию нефтегазовых проектов

Масуд Пезешкиан и Владимир Путин в Ашхабаде. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Масуд Пезешкиан и Владимир Путин в Ашхабаде. Фото © Life.ru / Павел Баранов

В Ашхабаде президент Ирана Масуд Пезешкиан и российский лидер Владимир Путин договорились активизировать совместные проекты в энергетическом секторе. Об этом сообщила канцелярия иранского лидера.

На встрече, прошедшей в рамках международного форума «Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития», стороны обсудили возможности ускорения реализации проектов в нефтегазовой сфере, а также в таких областях, как строительство дорог и железнодорожных путей, опреснение воды и электроснабжение.

В сообщении указано, что реализация этих проектов не только укрепит экономические позиции исламской республики, но и окажет положительное воздействие на взаимодействие с соседями.

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Как ранее сообщал Life.ru, президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул важность дружбы с Россией, которая является для Тегерана стратегическим союзником в регионе. Он отметил, что обе страны активно развивают сотрудничество в самых разных сферах, включая энергетическую отрасль, что помогает смягчить воздействие западных санкций на Иран. Недавние встречи и переговоры на высшем уровне подтверждают стремление к углублению двусторонних связей и реализации крупных проектов в нефтегазовой сфере, а также в транспортной инфраструктуре.

Кирилл Сосновских
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